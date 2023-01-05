Гарсия о булимии: «В последние пару лет было много бессонных ночей, слез и как следствие – расстройства пищевого поведения»

Четвертая ракетка мира Каролин Гарсия призналась, что страдала булимией.

«Часто тебя осуждают или критикуют, когда люди знают 10% того, что происходит. В последние пару лет было много бессонных ночей, слез и как следствие – расстройства пищевого поведения.

Все мы разные – кто-то просто перестает есть, а я наоборот нашла спасение в еде. Ты чувствуешь себя ужасно одиноко и грустно, и нужно чем-то заполнить эту пустоту. Это случилось из-за того, что у меня не получалось достигать своих целей на корте, я не выигрывала и страдала физически.

Еда отвлекала меня на несколько минут. Мы все знаем, что это недолгое удовольствие, но мне это помогало сбегать от реальности. Когда рядом никого нет, это сложнее контролировать, а теннисисты как раз часто бывают в номере одни. Так что приступы случались часто».

Сейчас француженка научилась справляться с проблемой.

«Со временем я рассказала об этом друзьям и родителям, и мне стало легче. Ты начинаешь понимать и осознавать, что если такое происходит, это не конец света. Поскольку сейчас я уделяю себе больше внимания, это стало случаться реже.

Я научилась принимать случайные срывы и не чувствовать за них такую сильную вину. Мне помогает то, что я регулярно делаю себе поблажки в еде.

В какой-то момент я очень сильно себя ругала, впадала в крайности. Я из тех людей, кто считает каждый грамм своего веса. Сейчас же, если я два дня думаю о пицце, я просто пойду и ее съем».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе