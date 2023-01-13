Швентек о том, что она интроверт: «В детстве я мечтала не о теннисе, а о том, чтобы естественно себя чувствовать в общении с людьми»

Первая ракетка мира Ига Швентек рассказала о трудностях, с которыми сталкивалась до 18 лет.

«Вы легко можете представить, что в детстве я не спала ночами, мечтая стать большой теннисисткой, но на самом деле этого не было. Честно говоря, по ночам я мечтала более естественно себя чувствовать в общении с людьми.

В моей жизни было время, когда я была настолько замкнутой, что общение с людьми становилось для меня настоящим испытанием. Пока мне не исполнилось 17 или 18, порой было трудно смотреть людям в глаза. Я ненавидела себя за эти моменты. Очень неприятно, когда ты не можешь поддержать общение. Бывало, я общалась с некоторыми людьми, а в голове была пустота, и я не знала, что сказать. В светских беседах я чувствовала себя неестественно.

Моя история не похожа на историю многих других спортсменов, и это нормально.

Даже на корте я не была тем ребенком, который сразу же влюбился в ракетку. Когда я слышу подобные истории от других спортсменов, то думаю: «А разве ребенок реально может что-то такое почувствовать?» Потому что я такой не была, не в шесть лет. Конечно, мне очень нравилось играть, но изначально я не мечтала стать профессиональной теннисисткой.

Это была мечта моего отца. Он хотел, чтобы его дочери занимались спортом, были активными и, может, когда-нибудь стали спортсменками. Я помню, когда мне было 10 (тогда я была чуть больше экстравертом), я хотела оставаться после школы и играть в футбол с другими детьми, а не в теннис. Мой папа приходил меня искать в школу и все время кричал: «Игааааа, иди сюда!!!»

Было много моментов, когда я не хотела на себя давить в плане тенниса, поэтому он делал это за меня. Он всегда был рядом, верил в меня. Он научил меня быть профессионалом, сохранять дисциплину и постоянство. Это помогло мне и в спорте, и в жизни. Он не был очень жестким, но строго относился к тренировкам и здоровому образу жизни, я ему за это благодарна. Мой папа был тем самым голосом в моей голове, который всегда подсказывал правильный путь».

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