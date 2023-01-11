Впервые с 2017-го в четвертьфинал турнира WTA вышли все из топ-8 посева

Все восемь теннисисток, возглавляющих посев на турнире в Аделаиде, вышли в четвертьфинал.

Теперь в верхней части сетки (4) встретится с (8), а (6) – с (10). В нижней (11) поборется с (9), а (5) – с (12).

Посев начинается с №4 и заканчивается №12, так как Ига Швентек (1), Онс Жабер (2), Джессика Пегула (3) и Мэдисон Киз (7) снялись до старта.

Топ-8 посева добрались до четвертьфинала на одиночном турнире уровня впервые с 2017 года, когда это произошло в Стэнфорде.

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