Арина Соболенко: «Прошлый год очень помог мне понять, что подача – не единственное мое оружие»

Пятая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что стала более терпимой к ошибкам.

– Важно ли для вас уметь спокойно принимать тот факт, что в любой день все может пойти не по плану?

– Раньше меня буквально все сводило с ума. Я была молода, у меня было много ожиданий, и я на все обращала внимание.

Сейчас я старая. Окей, не старая, но немного старше (смех). О чем я говорила?

Теперь я понимаю, что ничего не может гарантировать победу в турнире. Это помогает мне избавляться от всех этих ожиданий. Поэтому я могу сохранять спокойствие на корте и просто работать, несмотря ни на что.

– Можете ли вы точно сказать, когда произошло это изменение?

– Думаю, в прошлом году, когда у меня были проблемы с подачей. Я понимаю, что даже без подачи мне все равно есть чем играть. Это дает мне немного не то чтобы уверенности, скорее веры в то, что независимо от того, что происходит на корте, я могу вернуться. Особенно, когда у меня все получается, включая подачу, это легче делать.

Прошлый год очень помог мне понять, что подача – не единственное мое оружие. Поэтому сейчас я намного спокойнее на корте, и понимаю, что ничто не может дать вам эту гарантию.

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