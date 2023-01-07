130-я ракетка мира Машарова впервые вышла в финал WTA

Теги WTA ASB Classic Исалин Бонавентюр Ребека Машарова Теннис

130-я ракетка мира Ребека Машарова обыграла в Окленде Исалин Бонавентюр – 6:3, 6:3.

23-летняя испанка впервые в карьере вышла в финал WTA (в 2016-м проиграла в полуфинале в Гштааде). За титул она сыграет с Коко Гауфф.

За счет выступления в Новой Зеландии Машарова гарантировала себе дебют в топ-100. В случае победы на турнире она поднимется в топ-80.

Отметим, что до января 2018-го Машарова представляла Швейцарию. В 2016-м она выиграла юниорский «Ролан Гаррос».

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2 комментария

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Сергей Носков
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Ответ encaro_one
Masarova’s mother is Spanish and her father is Slovak. Born in Basel. Интернациональная девушка.
За Швейцарию играла, за Испанию играет, ждем в играх за Словакию.:))
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encaro_one
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Masarova’s mother is Spanish and her father is Slovak. Born in Basel. Интернациональная девушка.
+2
-1
+1
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