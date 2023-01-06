Медведев о судье, заметившей у него зашаг: «Она лучше, чем Hawk-Eye Live? Это так тупо. И теперь она будет на меня злиться и снова что-то увидит»
Даниил Медведев остался недоволен линейной судьей в Аделаиде. В матче с Кареном Хачановым она заметила у него зашаг на первой подаче при счете 1:2, после чего россиянин сделал двойную ошибку.
«Как это возможно? Когда у нас был Hawk-Eye Live, у меня не было ни одного зашага. А когда судья – сразу зашаг. Это невозможно.
Буквально ни разу не было с Hawk-Eye Live. Она лучше, чем Hawk-Eye Live? Это так тупо.
И теперь она будет на меня злиться и снова что-то увидит».
На последнее замечание судья на вышке ответил: «Она не будет злиться, не переживай».
Отметим, что в системе Hawk-Eye Live зашаги тоже фиксирует человек, который смотрит картинку со специальной камеры на задней линии.
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