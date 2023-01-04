Пуна (ATP). 2-й круг. Карацев сыграет с Ван Рейтховеном, Чилич – с Карбаллесом Баэной

Теги результаты ATP Марин Чилич Tata Open Maharashtra Аслан Карацев Теннис

Аслан Карацев сыграет с Тимом Ван Рейтховеном во втором круге в Пуне.

Tata Open Maharashtra

Пуна, Индия

2 – 8 января 2023

ATP 250

Призовой фонд – 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Аслан Карацев (Россия) – Тим Ван Рейтховен (Нидерланды) 

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) – Флавио Коболли (Италия) 

Марин Чилич (Хорватия) – Роберто Карбалес Баэна (Испания)

Себастьян Баес (Аргентина) – Педро Мартинес (Испания)

Бенжамен Бонзи (Франция) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) 

Филип Краинович (Сербия) – Майкл Ммо (США)

Ласло Дьере (Сербия) – Максимилиан Мартерер (Германия) 

Марко Чеккинато (Италия) – Тэллон Грикспор (Нидерланды)

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