Пуна (ATP). 2-й круг. Карацев сыграет с Ван Рейтховеном, Чилич – с Карбаллесом Баэной

Аслан Карацев сыграет с Тимом Ван Рейтховеном во втором круге в Пуне.

Tata Open Maharashtra

Пуна, Индия

2 – 8 января 2023

ATP 250

Призовой фонд – 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Аслан Карацев (Россия) – Тим Ван Рейтховен (Нидерланды)

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) – Флавио Коболли (Италия)

Марин Чилич (Хорватия) – Роберто Карбалес Баэна (Испания)

Себастьян Баес (Аргентина) – Педро Мартинес (Испания)

Бенжамен Бонзи (Франция) – Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Филип Краинович (Сербия) – Майкл Ммо (США)

Ласло Дьере (Сербия) – Максимилиан Мартерер (Германия)

Марко Чеккинато (Италия) – Тэллон Грикспор (Нидерланды)