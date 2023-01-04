Пуна (ATP). 2-й круг. Карацев сыграет с Ван Рейтховеном, Чилич – с Карбаллесом Баэной
Аслан Карацев сыграет с Тимом Ван Рейтховеном во втором круге в Пуне.
Tata Open Maharashtra
Пуна, Индия
2 – 8 января 2023
ATP 250
Призовой фонд – 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Аслан Карацев (Россия) – Тим Ван Рейтховен (Нидерланды)
Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) – Флавио Коболли (Италия)
Марин Чилич (Хорватия) – Роберто Карбалес Баэна (Испания)
Себастьян Баес (Аргентина) – Педро Мартинес (Испания)
Бенжамен Бонзи (Франция) – Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Филип Краинович (Сербия) – Майкл Ммо (США)
Ласло Дьере (Сербия) – Максимилиан Мартерер (Германия)
Марко Чеккинато (Италия) – Тэллон Грикспор (Нидерланды)
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