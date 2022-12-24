Алекс де Минаур: «Я не из тех, кто довольствуются третьим, четвертым кругом «Шлемов». Хочу бороться с лучшими в мире за титул»»

Теги Алекс де Минаур Теннис

24-я ракетка мира Алекс де Минаур назвал цели на 2023 год.

«Я хочу себя подстегнуть и подняться выше в рейтинге. Вся моя карьера – это постепенный путь, поэтому я думаю, что следующим шагом станет цель попасть в топ-15, топ-10.

Я очень близок и считаю, что у меня есть необходимый уровень. Мне просто нужно выиграть еще пару больших матчей здесь, и я думаю, что смогу этого добиться.

Я не из тех, кто довольствуются третьим, четвертым кругом «Шлемов». Хочу далеко проходить на этих турнирах и бороться с лучшими в мире за титул».

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3 комментария

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Ivan Ivanov
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Ответ Великий Алонсо
С таким стилем игры за победу на ТБШ не борятся. Предел Де Минаура - это что-то типа карьеры Симона и Гоффена
При чём здесь "стиль"? Его проблема не в стиле, а в том, что у него просто физически не хватает мощи. Его выработанный стиль это уже следствие того, что он немощный.
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Великий Алонсо
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С таким стилем игры за победу на ТБШ не борятся. Предел Де Минаура - это что-то типа карьеры Симона и Гоффена
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Irvin
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Когда вижу его интервью сразу вспоминаются два матчбола против Алькараса
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