Алекс де Минаур: «Я не из тех, кто довольствуются третьим, четвертым кругом «Шлемов». Хочу бороться с лучшими в мире за титул»»

24-я ракетка мира Алекс де назвал цели на 2023 год.

«Я хочу себя подстегнуть и подняться выше в рейтинге. Вся моя карьера – это постепенный путь, поэтому я думаю, что следующим шагом станет цель попасть в топ-15, топ-10.

Я очень близок и считаю, что у меня есть необходимый уровень. Мне просто нужно выиграть еще пару больших матчей здесь, и я думаю, что смогу этого добиться.

Я не из тех, кто довольствуются третьим, четвертым кругом «Шлемов». Хочу далеко проходить на этих турнирах и бороться с лучшими в мире за титул».

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