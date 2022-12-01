Стефанос Циципас: «Всегда нужно думать наперед, мыслить прогрессивно. Федереру это очень хорошо удавалось на протяжении многих лет»

Четвертая ракетка мира высказался об игровом настрое .

«В лучшие годы Роджер был неудержим. Много лет назад он сказал, что если не меняться в лучшую сторону, то соперники поймут, что ты делаешь, и твоя игра уже не будет такой эффективной, как раньше.

Всегда нужно думать наперед, мыслить прогрессивно. Ему это очень хорошо удавалось на протяжении многих лет».

Также Циципас подвел итоги прошедшего сезона.

«У меня были хорошие результаты, я играл стабильно, взял в этом году несколько титулов. Моей главной целью на этот год было хорошо себя чувствовать, и мне удалось совместить это с несколькими удачными выступлениями.

Я считаю, что всегда есть место для прогресса. Я человек, который много работает, вникает в детали, разбирается, на что нужно обратить внимание и что нужно улучшить в моей игре».

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