Экоактивисты выбежали на корт во время матча Чорича против Баутисты-Агута в Кубке Дэвиса

Матч Борны Чорича против Роберто Баутисты-Агута в Кубке Дэвиса пришлось прервать из-за протестующих.

Во время второго сета на корт выбежали мужчина и женщина. Они попытались привязать себя к сетке, но их остановила охрана. Тогда они легли на корт, чтобы их было труднее вывести, и женщину в итоге оттащили за руки.

Протестующие были одеты в футболки с надписью Futuro Vegeta. Это испанская группа активистов, которая выступает за борьбу с климатическим кризисом с помощью растительного питания.

Чорич выиграл 6:4, 7:6(4). Хорватия вышла в полуфинал после двух одиночных матчей.

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