Карлос Алькарас: «В начале сезона сразу поеду на Australian Open»

Первая ракетка мира ответил, где планирует начать следующий сезон. Сейчас он восстанавливается после травмы мышц живота.

– Все идет отлично, очень быстро. Я стремлюсь восстановиться как можно скорее. Но могу сказать, что за неделю мы добились большого прогресса. В начале сезона я буду готов на 100%.

– Можете поделиться планами на период перед Australian Open? Сколько вы будете отдыхать? Как долго будете готовиться и где? Когда полетите в Австралию?

– В первые недели после травмы очень важно не останавливаться. Последние полторы недели я делал много упражнений.

Сейчас у меня несколько выходных, небольшие каникулы, чтобы немного отвлечься. Но после этого я сосредоточусь на предсезонке, на прогрессе, на том, чтобы как можно лучше начать Australian Open.

Я поеду на «Большой шлем» в первых числах января.

– То есть вы не планируете играть турниры с этого момента и до Australian Open? Вашим первым турниром в следующем году станет Australian Open?

– На данный момент план такой. Конечно, я не знаю, как пройдет восстановление. Но могу сказать, что сразу поеду на .

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