Рублев сегодня может выйти в плей-офф итогового турнира

Сегодня на итоговом турнире ATP матчи второго тура проведет Красная группа. Андрей Рублев встретится с Новаком Джоковичем, а Даниил Медведев – со Стефаносом Циципасом.

Победитель первого матча может обеспечить себе место в полуфинале.

Рублев выйдет в 1/2, если обыграет Джоковича, а Медведев победит Циципаса.

Серб выйдет в двух случаях:

если обыграет Рублева в двух сетах;

если обыграет Рублева с любым счетом, а Циципас победит Медведева.

Рублев против Джоковича на итоговом турнире ATP. Онлайн

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