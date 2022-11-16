Рублев сегодня может выйти в плей-офф итогового турнира
Сегодня на итоговом турнире ATP матчи второго тура проведет Красная группа. Андрей Рублев встретится с Новаком Джоковичем, а Даниил Медведев – со Стефаносом Циципасом.
Победитель первого матча может обеспечить себе место в полуфинале.
Рублев выйдет в 1/2, если обыграет Джоковича, а Медведев победит Циципаса.
Серб выйдет в двух случаях:
- если обыграет Рублева в двух сетах;
- если обыграет Рублева с любым счетом, а Циципас победит Медведева.
Рублев против Джоковича на итоговом турнире ATP. Онлайн
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