Швентек о проблемах в организации итогового: «Если у ATP все получается, то и у нас должно»

Первая ракетка мира прокомментировала проблемы в организации итогового турнира . По ходу турнира трибуны в Форт-Уорте заполнялись очень плохо. Кроме того, призовой фонд в этом году был почти в три раза меньше, чем в 2019-м – $5 млн против $14 млн.

«Я не играла на итоговом в его лучшие годы – в плане организации, когда WTA не нужно было все спешно устраивать. Так что я бы хотела, чтобы в следующем году турнир осел в одном месте и стал таким же большим, как был раньше. Или таким же большим, как в ATP.

С другой стороны, я понимаю, почему так получилось. С деловой точки зрения, организовать такой турнир, наверное, сложно. Но если у ATP получается, то и у нас должно.

Во время итоговых турниров всегда идут разговоры про призовые. И мне грустно, что по WTA ударил ковид и потеря места проведения и возможности все нормально организовать. С другой стороны, есть пример , где им все удалось – и они даже призовые повысили.

Надеюсь, в следующий раз мы будем лучше готовы. Я знаю, что был ковид. Но с другой стороны, другие турниры смогли удержать призовые или даже прибавить. Надеюсь, в следующем году все будет лучше».

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