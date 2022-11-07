Руне о 17-минутном последнем гейме в матче с Джоковичем: «Сердце выпрыгивало из груди. Я уже начал думать о тай-брейке»

Хольгер Руне прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в финале «Мастерса» в Париже. 19-летний датчанин победил 3:6, 6:3, 7:5 и впервые взял титул на «Мастерсе».

«Эта победа для меня невероятна важна, это идеальное завершение недели. Делить корт с Новаком – настоящая привилегия.

Честно говоря, чувствую себя прекрасно, лучше не придумаешь. Если бы четыре недели назад мне сказали, что я буду в топ-10... Я бы ответил: «Извини, что?» Но это произошло, и я очень горжусь».

Также он прокомментировал то, что отыграл шесть брейк-пойнтов, когда подавал на матч. Этот гейм продолжался 17 минут, Руне реализовал второй матчбол.

«Это был самый напряженный гейм в моей жизни. Сердце выпрыгивало из груди. Я уже начал думать о тай-брейке. Очень горжусь, что смог его выиграть».

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