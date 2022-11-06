Руне стал восьмым игроком в сезоне, отыгравшим матчболы на пути. Он ушел с трех в первом круге в Париже
19-летний Хольгер Руне выиграл «Мастерс» в Париже. В первом круге он отыграл три матчбола у Стэн Вавринки.
Руне стал восьмым игроком в этом сезоне, взявшим титул, отыграв по ходу матчболы.
До него это сделали:
- Карлос Алькарас в Барселоне (два в полуфинале) и на US Open (один в четвертьфинале);
- Танаси Коккинакис в Аделаиде (два в полуфинале);
- Жоау Соуза в Пуне (три в полуфинале);
- Лоренцо Музетти в Гамбурге (два в первом круге);
- Ник Кириос в Вашингтоне (пять в четвертьфинале);
- Адриан Маннарино в Уинстон-Сейлеме (четыре в первом круге);
- Марк-Андрес Хуслер в Софии (два в четвертьфинале).
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