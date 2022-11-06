Руне стал восьмым игроком в сезоне, отыгравшим матчболы на пути. Он ушел с трех в первом круге в Париже

19-летний выиграл «Мастерс» в Париже. В первом круге он отыграл три матчбола у .

Руне стал восьмым игроком в этом сезоне, взявшим титул, отыграв по ходу матчболы.

До него это сделали:

в Барселоне (два в полуфинале) и на (один в четвертьфинале);

в Аделаиде (два в полуфинале);

Жоау Соуза в Пуне (три в полуфинале);

в Гамбурге (два в первом круге);

Ник Кириос в Вашингтоне (пять в четвертьфинале);

Адриан Маннарино в Уинстон-Сейлеме (четыре в первом круге);

Марк-Андрес Хуслер в Софии (два в четвертьфинале).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе