Руне стал восьмым игроком в сезоне, отыгравшим матчболы на пути. Он ушел с трех в первом круге в Париже

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19-летний Хольгер Руне выиграл «Мастерс» в Париже. В первом круге он отыграл три матчбола у Стэн Вавринки.

Руне стал восьмым игроком в этом сезоне, взявшим титул, отыграв по ходу матчболы.

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