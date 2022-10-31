Рейтинг ATP. Медведев стал №3, Оже-Альяссим обошел Рублева, Руне дебютировал в топ-20, Тим вернулся в топ-100
По итогам недели чемпион Даниил Медведев, победивший на турнире в Вене, поднялся на третью строчку рейтинга ATP.
Чемпион Базеля Феликс Оже-Альяссим стал восьмым, а Хуберт Хуркач вытеснил из топ-10 Тэйлора Фрица.
19-летний Хольгер Руне дебютировал в топ-20, а экс-третья ракетка мира Доминик Тим вернулся в топ-100.
FedEx ATP Rankings
Положение на 31 октября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6730
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|5810
|3 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|5655
|4 (3)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5510
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5035
|6 (6)
|Александр Зверев (Германия)
|4360
|7 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|4320
|8 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3725
|9 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3685
|10 (11)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3220
|11 (10)
|Тэйлор Фриц (США)
|3090
|16 (19)
|Денис Шаповалов (Канада)
|2180
|18 (25)
|Хольгер Руне (Дания)
|1991
|19 (18)
|Карен Хачанов (Россия)
|1945
|58 (60)
|Аслан Карацев (Россия)
|795
|92 (93)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|606
|98 (96)
|Павел Котов (Россия)
|564
|100 (113)
|Доминик Тим (Австрия)
|561
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