Рейтинг ATP. Медведев стал №3, Оже-Альяссим обошел Рублева, Руне дебютировал в топ-20, Тим вернулся в топ-100

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По итогам недели чемпион Даниил Медведев, победивший на турнире в Вене, поднялся на третью строчку рейтинга ATP.

Чемпион Базеля Феликс Оже-Альяссим стал восьмым, а Хуберт Хуркач вытеснил из топ-10 Тэйлора Фрица.

19-летний Хольгер Руне дебютировал в топ-20, а экс-третья ракетка мира Доминик Тим вернулся в топ-100.

FedEx ATP Rankings

Положение на 31 октября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 6730
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 5810
3 (4) Даниил Медведев (Россия) 5655
4 (3) Каспер Рууд (Норвегия) 5510
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 5035
6 (6) Александр Зверев (Германия) 4360
7 (7) Новак Джокович (Сербия) 4320
8 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3725
9 (8) Андрей Рублев (Россия) 3685
10 (11) Хуберт Хуркач (Польша) 3220
11 (10) Тэйлор Фриц (США) 3090
16 (19) Денис Шаповалов (Канада) 2180
18 (25) Хольгер Руне (Дания) 1991
19 (18) Карен Хачанов (Россия) 1945
58 (60) Аслан Карацев (Россия) 795
92 (93) Роман Сафиуллин (Россия) 606
98 (96) Павел Котов (Россия) 564
100 (113) Доминик Тим (Австрия) 561

 

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