Рейтинг ATP. Медведев стал №3, Оже-Альяссим обошел Рублева, Руне дебютировал в топ-20, Тим вернулся в топ-100

По итогам недели чемпион Даниил Медведев, победивший на турнире в Вене, поднялся на третью строчку рейтинга ATP.

Чемпион Базеля Феликс Оже-Альяссим стал восьмым, а вытеснил из топ-10 Тэйлора Фрица.

19-летний дебютировал в топ-20, а экс-третья ракетка мира Доминик Тим вернулся в топ-100.

FedEx ATP Rankings

Положение на 31 октября 2022

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