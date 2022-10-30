Саккари о попадании на итоговый: «Это не неожиданность, потому что последний год я – теннисистка топ-10»
Пятая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала то, что «неожиданно» отобралась на итоговый турнир WTA.
«Это не неожиданность, потому что последний год я – теннисистка топ-10. Я не из ниоткуда появилась.
Я верила, что поймаю ритм после неудач этого сезона. И все вокруг меня тоже думали, что когда уровень есть, ты снова его найдешь.
В Мексике пришло мое время, я провела очень хороший турнир. Я считаю, что заслужила место на итоговом. У меня был странный год, но такое с любой возможно.
Конечно, по ходу сезона были моменты, когда я паниковала. Я не знала, что делать. Но для меня важнее всего было то, что вокруг люди, которым я доверяю.
Для меня было бы ошибкой начинать какие-то случайные перемены. Важнее всего было доверять своему окружению.
Я очень благодарна. Это помогло мне преодолеть тяжелый период».
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