Оже-Альяссим в матче с Алькарасом одержал 12-ю победу над игроком топ-10

Феликс Оже-Альяссим в полуфинале турнира в Базеле обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 6:3, 6:2. Канадец укрепил преимущество в личных встречах – 3:0.

Для Оже-Альяссима это 12-я победа подряд. Ранее он выиграл титулы во Флоренции и Антверпене.

Канадец провел 39-й матч против соперников из топ-10 и одержал 12-ю победу. В этом сезоне он обыграл противника такого уровня шестой раз.

За титул он сыграет с Хольгером Руне или Роберто Баутиста-Агутом.

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