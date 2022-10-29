Оже-Альяссим в матче с Алькарасом одержал 12-ю победу над игроком топ-10
Феликс Оже-Альяссим в полуфинале турнира в Базеле обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 6:3, 6:2. Канадец укрепил преимущество в личных встречах – 3:0.
Для Оже-Альяссима это 12-я победа подряд. Ранее он выиграл титулы во Флоренции и Антверпене.
Канадец провел 39-й матч против соперников из топ-10 и одержал 12-ю победу. В этом сезоне он обыграл противника такого уровня шестой раз.
За титул он сыграет с Хольгером Руне или Роберто Баутиста-Агутом.
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