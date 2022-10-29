Арина Соболенко: «В этом сезоне я была королевой двойных ошибок»

Арина Соболенко прокомментировала проблемы с подачей, которые у нее были в этом сезоне. Белоруска – лидер сезона по двойным ошибкам. В этом году она допустила больше 380.

«Думаю, в этом сезоне я была королевой двойных ошибок. Если у вас, ребята, есть вопросы, думаю, мой тренер где-то здесь.

Для меня этот сезон был очень тяжелым. Рада, что попала на итоговый и прошла через все испытания».

Соболенко о трудностях этого сезона: «Очень тяжело играть без подачи»

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