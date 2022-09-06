Соболенко о трудностях этого сезона: «Очень тяжело играть без подачи»

Шестая ракетка мира оценила свой настрой в этом сезоне.

Белоруска – лидер сезона по двойным ошибкам. В этом году она допустила больше 350, на US Open – 25 за четыре матча.

– У меня был очень, очень тяжелый сезон. Но в то же время я его очень ценю, потому что он показал, что даже если у меня что-то не получается, я могу бороться, несмотря ни на что.

Это показывает, какой я боец. Да, было тяжело. Я продолжала работать, старалась, подталкивала себя. И вот, я все еще здесь, на , все еще борюсь за свою мечту. Посмотрим.

– Вы говорили, что в этом сезоне были трудности. Что вам пришлось преодолеть?

– Очень тяжело играть без подачи. В мире происходило много других событий, на меня было сильное давление. В начале сезона я чуть не сделала перерыв на какое-то время, но я продолжала пытаться, не сдавалась, потому что считала, что у любых трудностей всегда есть причина. Всегда есть причина, которую потом мы поймем чуть лучше. Я просто продолжаю так думать, продолжаю работать, продолжаю бороться. Кто знает.

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