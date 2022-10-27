Димитров в матче с Рублевым одержал 30-ю победу над игроком топ-10

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Экс-третья ракетка мира Григор Димитров во втором круге турнира в Вене обыграл №8 Андрея Рублева – 6:3, 6:4.

32-летний болгарин провел 101-й матч против соперников из топ-10 и одержал 30-ю победу. В этом сезоне он обыграл противника такого уровня второй раз.

В Вене Димитров впервые с «Ролан Гаррос» одержал две победы подряд. Кроме того, между «Ролан Гаррос» и Веной он проиграл девять матчей из 13.

В четвертьфинале в Австрии он встретится с Маркосом Гироном.

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