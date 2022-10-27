Чемпионка WTA Finals-2022 заработает на $3 млн меньше, чем в 2019-м
Стала известна схема распределения призовых на итоговом турнире WTA в Форт-Уорте, который стартует 31 октября.
Общий призовой фонд составил 5 млн долларов, что на 9 млн меньше, чем в 2019-м (последнем перед пандемией).
В этом году за каждую победу на групповом этапе игроки получат $110 000.
|Стадия
|Призовые
|Теннисистка, проигравшая все матчи в группе
|110 000
|1/2 финала*
|470 000
|Финал*
|860 000
|Титул*
|1 680 000
*Сумма при условии побед во всех матчах группового этапа.
Отметим, что в 2019 году чемпионка итогового в Шэньчжэне получила $4 725 000.
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