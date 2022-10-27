Чемпионка WTA Finals-2022 заработает на $3 млн меньше, чем в 2019-м

Стала известна схема распределения призовых на итоговом турнире WTA в Форт-Уорте, который стартует 31 октября.

Общий призовой фонд составил 5 млн долларов, что на 9 млн меньше, чем в 2019-м (последнем перед пандемией).

В этом году за каждую победу на групповом этапе игроки получат $110 000.

Стадия Призовые Теннисистка, проигравшая все матчи в группе 110 000 1/2 финала* 470 000 Финал* 860 000 Титул* 1 680 000

*Сумма при условии побед во всех матчах группового этапа.

Отметим, что в 2019 году чемпионка итогового в Шэньчжэне получила $4 725 000.

Женский теннис мог развалиться после разрыва с Китаем. Спасет его новый спонсор – даст больше 15 млн в год

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе