Глава итальянского тенниса о турнире в Неаполе: «ATP крупно нас оштрафует, но надеюсь, они учтут то, что итальянские организаторы делали на протяжении многих лет»

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Глава Федерации тенниса Италии рассказал, что ATP хотела перенести турнир из Неаполя из-за проблем с покрытием.

«[Мне позвонили]: «Турнир переносится из Неаполя, попросите власти Флоренции предоставить корты еще на неделю».

Я ответил, что это невозможно. Мы с одним из руководителей федерации Джорджио Ди Палермо вмешались и сделали то, что должны были: бросились на помощь и спасли турнир. Мы любим этот турнир, поэтому необходимо было вмешаться немедленно и решительно. Несмотря на то, что организаторы во Флоренции сказали, что готовы, я вообще не думал о переносе. В этом случае нам бы урезали призовые, а это международное фиаско осталось бы в истории итальянского спорта. Я не раздумывал ни секунды, я бы все сделал, чтобы спасти турнир.

[Турнир спасли] президент клуба Риккардо Виллари, Джорджио Ди Палермо и я. Ни Лоренцо [Музетти], ни Маттео [Берреттини] не планировали здесь играть. Президент Виллари приехал со мной в Болонью, чтобы их убедить, они сказали, что будет сложно, и в итоге оказались в финале. ATP крупно нас оштрафует, но надеюсь, они учтут то, что итальянские организаторы делали на протяжении многих лет. В любом случае, мы согласимся и выполним свои обязательства. Это правильно, что нас накажут, но я надеюсь, что они примут во внимание то хорошее, что федерации в итоге удалось сделать в Неаполе», – сказал Анджело Бинаги.

Также Бинаги раскритиковал производителей покрытия.

«Я бы не доверял Mapei. Это как купить феррари, выехать из гаража и обнаружить, что машина сломана. В прошлую субботу мы были в панике, турнир был под угрозой, а нам все еще говорили, что корты можно отремонтировать. Мы поняли, что ситуацию оценили неверно, поэтому нам хватило времени и смелости доставить в Неаполь новый корт и установить его за 24 часа. Остальное не наша ответственность, например, влажность на корте».

В Неаполе – цирк. Вместо тенниса ужасные корты (замену срочно везли из Флоренции), а игрока выселили из отеля по ходу матча

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