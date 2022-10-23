Музетти о победе в Неаполе: «У Маттео были физические проблемы, но его умение бороться до конца стало для меня большой проблемой»

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Лоренцо Музетти прокомментировал победу над Маттео Берреттини в финале в Неаполе (7:6, 6:2).

«Первый сет был очень тяжелым. Очень длинным, без брейков. Маттео – боец. У него были физические проблемы, но его умение бороться до конца стало для меня большой проблемой.

Сегодня я не показал своей лучшей игры. Думаю, мы оба это были на эмоциях, на нервах. Но в нужные моменты я играл лучше».

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