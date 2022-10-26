Чемпионка Australian Open-2020 Кенин сыграет на 80-тысячнике ITF в Техасе. Она не входит в топ-300 рейтинга

Чемпионка Australian Open-2020 София Кенин выступит по wild card на 80-тысячнике ITF в техасском Тайлере.

В первом круге она сыграет с №1045 Малайкой Раполу.

После поражения в первом круге Australian Open у Кенин списались очки за титул-2020, замороженные из-за коронавируса. В феврале она опустилась с 13-го места за пределы топ-90.

Весной американка получила травму голеностопа и не выступала пять месяцев. В августе она вернулась в тур и из девяти матчей выиграла два. В целом в нынешнем сезоне у Кенин четыре победы в 17 матчах.

Сейчас она занимает 305-е место в рейтинге.

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