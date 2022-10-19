В Неаполе снова прервали матчи из-за влажных кортов. К четвергу еще не сыгран первый круг

Игровой день на турнире ATP в Неаполе снова закончился досрочно из-за влажных кортов. Как и вчера, из-за морского воздуха площадки стали опасными для игры.

На данный момент в Неаполе еще не сыгран первый круг – осталось провести четыре матча. При этом завтра по плану уже должен завершиться второй раунд.

Старт турнира был отложен на вторник из-за проблем с покрытием. Его в итоге привезли из Флоренции, и во вторник матчи начались – хотя у некоторых игроков и были жалобы на качество кортов.

Второй игровой корт ввели в эксплуатацию только сегодня.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе