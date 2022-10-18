В Неаполе перенесли матч, потому что корт стал слишком влажным из-за морского воздуха

Матч Корентена Муте и Луки Нарди в Неаполе был приостановлен при счете 2:2 в первом сете и перенесен на завтра из-за погодных условий. Корт стал слишком влажным из-за морского воздуха.

Сегодня Альберт Рамос жаловался на состояние корта в Неаполе. Он остановил игру с Нуну Боржешем и показал судье места, где мяч не прыгает.

Напомним, старт турнира в Неаполе отложили на вторник, потому что перестилали корт. В субботу площадки турнира были неровными и настолько мягкими, что проминались под ногами.

В итоге покрытие привезли из Флоренции, где на прошлой неделе тоже проходил турнир ATP.

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