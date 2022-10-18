Рамос пожаловался на состояние корта в Неаполе. Он остановил игру и показал судье места, где мяч не прыгает

Альберт Рамос пожаловался на покрытие в Неаполе во время первого круга против Нуну Боржеша (5:6, идет первый сет).

При счете 0:2 15:15 испанец остановил игру и показал судье несколько мест на корте, где мяч плохо отскакивает.

Напомним, старт турнира в Неаполе отложили на вторник, потому что перестилали корт. В субботу площадки турнира были неровными и настолько мягкими, что проминались под ногами.

В итоге покрытие привезли из Флоренции, где на прошлой неделе тоже проходил турнир ATP.

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