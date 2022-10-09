Джокович о победе над Циципасом: «Его выбил из колеи неудачный гейм при счете 4:3 в первом сете, в котором он подавал новыми мячами»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал победу над в финале в Астане (6:3, 6:4).

«Отличный матч, возможно, мой лучший на турнире. Я провел его в самый важный момент, в финале против очень сильного соперника, который начал матч очень агрессивно. Он хотел заставить меня чувствовать себя некомфортно, я видел, что у него такая тактика. Я просто старался играть стабильно, у меня был очень высокий процент первых подач, это очень помогло. И, мне кажется, один неудачный гейм при счете 4:3 в первом сете, в котором он подавал новыми мячами, выбил его из колеи и позволил мне играть свободнее.

Я очень хорошо выступил, провел фантастическую неделю. Конечно, я очень рад выиграть еще один трофей после нескольких месяцев без турниров. Я не мог пожелать лучшего возобновления сезона, чем отличный результат в Тель-Авиве и здесь», – сказал Джокович на пресс-конференции в Астане.

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