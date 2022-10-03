Джокович о титуле в Тель-Авиве: «Я три месяца не играл, поэтому у меня была дополнительная мотивация. На следующей неделе буду уверен в своих силах»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович поделился эмоциями после победы на турнире в Тель-Авиве. В финале он обыграл Марина Чилича (6:3, 6:4).
«Я хочу выигрывать все турниры, куда бы ни поехал, и я рад, что рядом есть команда, которая следит за тем, чтобы я был в наилучшей форме и мог претендовать на титулы. Именно поэтому я приехал в Израиль, чтобы постараться победить. Я здесь впервые со времен Кубка Дэвиса, который был больше 15 лет назад, так что впечатления потрясающие.
Я очень хорошо играл, за всю неделю не отдал ни сета. Я три месяца не играл на турнирах, поэтому у меня была дополнительная мотивация хорошо выступить, особенно потому, что люди были такими приветливыми и поддерживали меня на протяжении всей недели. На следующей неделе я буду уверен в своих силах.
От прошедшей недели остались только положительные эмоции. С первой минуты в Израиле к нам прекрасно относились, и я очень благодарен, потому что для меня это был не просто турнир. Вся наша команда приобрела замечательные знакомства, которыми мы будем дорожить, это заряжает нас позитивом перед предстоящими турнирами».