Маррей о фото с Федерером, Надалем и Джоковичем: «Большая тройка и какой-то 🤡»

Энди Маррей выложил в соцсети фото с тренировки на Кубке Лэйвера. Сегодня он тренировался с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

«Большая тройка и какой-то 🤡.

Такие тренировки редко случаются. Какая привилегия в последний раз оказаться на корте с этими парнями», – подписал фото Маррей.

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