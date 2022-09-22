Маррей о фото с Федерером, Надалем и Джоковичем: «Большая тройка и какой-то 🤡»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей ATP Кубок Лэйвера Теннис

Энди Маррей выложил в соцсети фото с тренировки на Кубке Лэйвера. Сегодня он тренировался с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

«Большая тройка и какой-то 🤡.

Такие тренировки редко случаются. Какая привилегия в последний раз оказаться на корте с этими парнями», – подписал фото Маррей.

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