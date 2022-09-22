Федерер о спорах, кто из Большой тройки величайший: «Пока я мог участвовать и на что-то влиять, меня это волновало больше. Надеюсь, они добьются всего, чего хотят»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал споры о том, кто величайший теннисист в истории – он, или .

«Людям всегда нравится сравнивать. Я замечаю это каждый день со своими близнецами. Сами того не желая, вы их сравниваете. Никогда не стоит этого делать.

Естественно, в теннисе происходит то же самое. У меня своя собственная карьера, я отдельный игрок, которому нужны были эти вызовы. А им нужен был соперник вроде меня. Мы сделали друг друга лучше. Так что в конечном счете мы все пожмем друг другу руки со словами: «Это было круто». Будет ли кто-то счастливее? В каких-то моментах, возможно».

Он назвал эту тему «интересным обсуждением» и «забавной дискуссией», о которой «можно говорить бесконечно». Также он добавил, что это «нелепо», учитывая все достижения Большой тройки.

«Я всегда говорю, что замечательно быть частью этой избранной группы. Как можно сравнивать? Что лучше? Побеждать, когда ты возрастной или молодой? Я понятия не имею. Что лучше – побеждать на грунте или на траве? Не знаю. Что лучше – супердоминировать годами или вернуться после травмы? Не знаю. Это действительно невозможно понять.

Что я знаю, так это то, что они потрясающие, сильные игроки, которые навсегда войдут в историю как одни из величайших, а может быть, и величайшие.

Сейчас, когда либо они тебя обогнали, либо ты сам больше не играешь, не имеет значения, как далеко они зашли. Пока я мог участвовать и на что-то влиять, меня это волновало больше.

Я надеюсь, что они добьются всего, чего хотят. Очень на это надеюсь. Потому что это было бы здорово для игры, для их болельщиков, для их семей. Главное, чтобы теннис их радовал».

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