Тим о выходе в финал в Ренне: «Пора начать играть более надежно и привыкнуть к серии затяжных, напряженных матчей»

Доминик Тим поделился впечатлениями от выступления на «Челленджере» в Ренне. Австриец дошел до финала, где уступил Юго Эмберу (3:6, 0:6).

«Я не доволен вчерашним выступлением, но это была хорошая неделя🎾.

Здорово, что к моим ударам возвращается прежняя сила. Пора начать играть более надежно и привыкнуть к серии затяжных, напряженных матчей. Поздравляю Юго с превосходной неделей, ты отличный игрок!

Мне понравилась эта неделя в Ренне. Это прекрасный город! 🇫🇷

Увидимся в Меце💪🏼», – написал Тим.

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