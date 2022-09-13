Хольгер Руне: «Планирую взять несколько «Больших шлемов» к возрасту Рууда»

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31-я ракетка мира Хольгер Руне отреагировал на комментарий про Каспера Рууда. Болельщик написал под постом Руне: «Здорово видеть норвежца Рууда 👏👏👏👏».

Датчанин ответил: «Да, это безумно крутое достижение для скандинавского тенниса. Здорово, что он показывает пример 💪🏽. Я планирую взять несколько «Больших шлемов» к его возрасту🔝».

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» между Руудом и Руне произошел конфликт, который продолжился после матча. Руне заявил, что Рууд накричал на него в раздевалке, а норвежец обвинил соперника во лжи.

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