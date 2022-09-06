Джессика Пегула: «Последние недели постоянно смотрю «Гриффинов». Мы с мужем подсели»

Восьмая ракетка мира Джессика Пегула рассказала, как проводит время за пределами корта

– Трудно найти баланс. Особенно в Нью-Йорке, где все так суетливо и безумно, и кажется, что ты перегружена. Мне нравится, когда начинается вторая неделя, становится так тихо, и это удивительное чувство, когда ты думаешь: «Все уехали». Это всегда приятно и отлично мотивирует.

Важен баланс. Мне нужно ходить куда-то, а не сидеть весь день в номере у компьютера или у телевизора. Плюс нужно достаточно времени, чтобы отдохнуть и восстановиться, и не слишком много общаться с прессой, потому что я склонна на все соглашаться. Мне нужно лучше все это балансировать.

– Какие ваши любимые шоу?

– Последние недели постоянно смотрю «Гриффинов». Не знаю почему. Мы с мужем подсели. Вот их я и смотрю.

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