Муте стал первым лаки-лузером, вышедшим во вторую неделю US Open

112-я ракетка мира в третьем круге обыграл №66 Педро Качина – 6:3, 4:6, 6:2, 7:5.

23-летний француз в Нью-Йорке проиграл в квалификации, но попал в основную сетку как лаки-лузер из-за отказов и Уго Делльена. Муте стал первым в истории лаки-лузером, вышедшим во вторую неделю US Open.

В целом француз, гарантировавший себе подъем на 82-ю строчку рейтинга, впервые в карьере вышел в четвертый круг «Большого шлема».

Теперь он сыграет с .

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