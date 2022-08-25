Федерер вместе с дизайнером Ронни Фигом выпустил кроссовки (RF)²

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер вместе с дизайнером Ронни Фигом и его брендом Kith выпустили коллаборацию (RF)² под брендом On.

В комплект войдут две пары кроссовок: The Roger Clubhouse Mid с автографом Федерера и The Roger Pro с автографом Фига. Первые предназначены для повседневной жизни, другие – для тенниса.

Кроссовки выполнены с грунтовым напылением, которое отсылает к детству Федерера на грунтовых кортах в Швейцарии.

Также на них изображен стилизованный логотип On с изображением Унисферы – скульптуры, расположенной в парке «Флашинг-Медоус», где проходит US Open. Также это отсылка к родному для Фига району Квинс.

Комплект появится в продаже в понедельник и будет стоить 550 долларов.

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