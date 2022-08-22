Рейтинг ATP. Чорич поднялся на 123 позиции, Рублев выпал из топ-10, Сафиуллин – из топ-100

Чемпион «Мастерса» в Цинциннати Борна Чорич поднялся на 123 позиции и стал 29-м. Финалист Стефанос Циципас вернулся в топ-5.
Феликс Оже-Альяссим и Кэмерон Норри обновили личные рекорды, Андрей Рублев выпал из десятки.
Роман Сафиуллин продержался в топ-100 всего одну неделю.
FedEx ATP Rankings
Положение на 22 августа 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Даниил Медведев (Россия)
|6885
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|5760
|3 (3)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|5630
|4 (4)
|Карлос Алькарас (Испания)
|5190
|5 (7)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4890
|6 (6)
|Новак Джокович (Сербия)
|4770
|7 (5)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4695
|8 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3625
|9 (11)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|3415
|10 (10)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3355
|11 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3120
|29 (152)
|Борна Чорич (Хорватия)
|1360
|30 (33)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|1322
|31 (30)
|Карен Хачанов (Россия)
|1315
|38 (38)
|Аслан Карацев (Россия)
|1210
|66 (88)
|Педро Качин (Аргентина)
|723
|75 (94)
|Констан Лестьенн (Франция)
|676
|101 (97)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|530
|113 (115)
|Павел Котов (Россия)
|484
|166 (165)
|Александр Шевченко (Россия)
|319
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе