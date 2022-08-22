Рейтинг ATP. Чорич поднялся на 123 позиции, Рублев выпал из топ-10, Сафиуллин – из топ-100

Теги ATP Борна Чорич Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Роман Сафиуллин Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

Чемпион «Мастерса» в Цинциннати Борна Чорич поднялся на 123 позиции и стал 29-м. Финалист Стефанос Циципас вернулся в топ-5.

Феликс Оже-Альяссим и Кэмерон Норри обновили личные рекорды, Андрей Рублев выпал из десятки.

Роман Сафиуллин продержался в топ-100 всего одну неделю.

FedEx ATP Rankings

Положение на 22 августа 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Даниил Медведев (Россия) 6885
2 (2) Александр Зверев (Германия) 5760
3 (3) Рафаэль Надаль (Испания) 5630
4 (4) Карлос Алькарас (Испания) 5190
5 (7) Стефанос Циципас (Греция) 4890
6 (6) Новак Джокович (Сербия) 4770
7 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 4695
8 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3625
9 (11) Кэмерон Норри (Великобритания) 3415
10 (10) Хуберт Хуркач (Польша) 3355
11 (8) Андрей Рублев (Россия) 3120
29 (152) Борна Чорич (Хорватия) 1360
30 (33) Лоренцо Музетти (Италия) 1322
31 (30) Карен Хачанов (Россия) 1315
38 (38) Аслан Карацев (Россия) 1210
66 (88) Педро Качин (Аргентина) 723
75 (94) Констан Лестьенн (Франция) 676
101 (97) Роман Сафиуллин (Россия) 530
113 (115) Павел Котов (Россия) 484
166 (165) Александр Шевченко (Россия) 319

 

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