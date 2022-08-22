Рейтинг ATP. Чорич поднялся на 123 позиции, Рублев выпал из топ-10, Сафиуллин – из топ-100

Чемпион «Мастерса» в Цинциннати Борна Чорич поднялся на 123 позиции и стал 29-м. Финалист Стефанос Циципас вернулся в топ-5.

Феликс Оже-Альяссим и Кэмерон Норри обновили личные рекорды, Андрей Рублев выпал из десятки.

Роман Сафиуллин продержался в топ-100 всего одну неделю.

FedEx ATP Rankings

Положение на 22 августа 2022

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе