Кириос о туалетном перерыве Хуркача: «Все по правилам. Не буду жаловаться. Но потом меня настолько зажало, что я не мог нормально двигаться»

Австралиец Ник Кириос вновь высказал недовольство по поводу туалетного перерыва в их четвертьфинале в Монреале (6:7, 7:6, 6:1).

– Очевидно, что между вторым и третьим сетом сменилась динамика матча. Сказалась усталость? Что произошло?

– Да, я не очень хорошо себя чувствовал последнюю неделю. Когда я уже разогрелся... Перед матчем у меня побаливали мышцы живота, колени. Понятно, что когда вы играете и прерываетесь на 5-10 минут, это не на пользу организму. Потом меня настолько зажало, что я не мог нормально двигаться. Болели мышцы живота.

Все по правилам. Не буду жаловаться (по ходу матча он жаловался судье и команде – Sports.ru). Меня совершенно зажало после второго сета. Ну я же не машина, а человек. У меня болели колени, спина, мышцы живота. Я пытался двигаться, но меня просто зажало.

– Есть опасения перед Цинциннати?

– Нет. Я разогрелся, потом мышцы остыли, так что...

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе