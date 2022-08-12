Ник Кириос: «Вы пять лет рисовали меня ужасным человеком, но сейчас все это смылось. Я вдохновляю миллионы людей»

Австралиец Ник Кириос рассказал, что в нем изменилось и что он пытается доказать миру. Вопрос ему задали в свете того, что сейчас кажется, что теннис стал для него очень важен – хотя так было не всегда.

«Я всегда был одним и тем же человеком. Сейчас я хочу доказать себе, что все еще могу показывать потрясающий теннис.

По сравнению с другими игроками мне достается много дерьма – негатива, плохих статей, рассказов про упущенный талант и так далее. Но если я продолжу так играть, то докажу многим, что они были неправы – и смогу немного расслабиться. Спокойно попить пива в пабе и не париться, что талант тратится впустую.

Я хочу, чтобы у меня была возможность сказать: я все сделал, обыграл всех, кто мне попадался. Может быть, был не так стабилен, как другие, но еще к этому иду.

По итогу я просто хочу иметь возможность расслабиться. И мне еще кое-что нужно сделать, чтобы она появилась».

Также Кириос рассказал, как относится к негативу в свой адрес.

«Меня не волнует, если я кому-то не нравлюсь. Я понимаю, что могу кому-то не нравиться. Меня больше бесит, что в начале моей карьеры мне нарисовали образ, который совершенно не я. И это сделали на основе того, что я делаю на корте.

Вы не понимаете, каково этого – когда что-то говорят про то, какой ты человек 95% времени, хотя видят меня только 2% моей жизни, на корте. За его пределами я не такой. За его пределами у меня другие ценности. Я искренне верю, что для успеха в спорте нужно содержать в себе двух разных людей. Я не могу быть супердобрым и щедрым на корте – иначе я буду ужасно играть.

Теннисисты должны быть эгоистами. Нужно держаться, будто ты лучший в мире. Нужен такой настрой. А когда я злился или ломал ракетки, все такие говорили: о, он и в жизни себя, наверное, так ведет. Но где тут связь? Понимаете?

Было трудно это отбросить. Сейчас стало легче. Я просто перестал об этом париться. Мои друзья знают, какой я. Люди, которые проводили со мной время, знают, какой я. И это самое важное.

Вы пять лет рисовали меня ужасным человеком, но сейчас все это смылось. Проявилось то, что по-настоящему там.

И я играю не только за себя. Я вдохновляю миллионы людей на то, чтобы просто жить и строить карьеру так, как они хотят, комфортно чувствовать себя такими, какие они есть. Это мощный посыл».

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