Кириос о том, чему его научила победа над Медведевым: «Вы так говорите, будто я никогда №1 не обыгрывал»

Австралиец Ник Кириос ответил на вопрос, чему его научила победа над в Монреале.

«Вы так говорите, будто я никогда №1 не обыгрывал. Я уже это делал, и Медведева тоже обыгрывал. И Роджера, Новака, Рафу.

Я всегда уверен в себе. Я могу проиграть пять матчей подряд и все равно верить, что у меня есть шанс победить любого.

Я не знаю, научила ли меня чему-то эта победа. Мне кажется, что сейчас я играю не только для себя. Я в Монреале на центральном корте, одном из самых красивых кортов мира, играю против Медведева. Было бы эгоистично не устроить хорошее шоу для зрителей, для себя, для команды, для всех, кто смотрел.

Если бы я не показал себя на должном уровне, то многих бы расстроил. Спорту нужны такие матчи.

Взгляните на трибуны. Уверен, что все игроки смотрели. Важно, чтобы сильные и яркие теннисисты участвовали в таких матчах, потому что, на мой взгляд, это на пользу спорту».

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