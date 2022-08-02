Маррей о вылете с турнира в Вашингтоне: «Я разочарован. Единственный плюс – теперь у меня больше времени на подготовку к «Мастерсу» в Канаде»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал поражение от в первом круге в Вашингтоне (6:7, 6:4, 1:6).

«Разумеется, я разочарован. По-моему, в первом сете мы показали хороший теннис. Потом у нас обоих начались небольшие физические проблемы. Уровень игры был не очень высоким.

Конечно, у меня были шансы взять первый сет. У меня был сетбол при счете 6:5, потом два или три на тай-брейке, но я их не реализовал».

Также он высказался о судорогах и влиянии условий, в которых проходит американская серия турниров.

«Вообще судороги начались в Ньюпорте в конце одного из матчей. Условия очень жаркие и влажные, обычно мне нравится в таких играть. Да, на последних двух турнирах я столкнулся с такими проблемами. Нужно оценить ситуацию вместе с командой, возможно, понять причины и внести несколько изменений.

Единственный плюс – теперь у меня больше времени на подготовку к турниру в Канаде. Думаю, если я смогу решить физические проблемы, с которыми столкнулся на последних турнирах, это пойдет на пользу. Разумеется, сейчас мне нужно с ними разобраться. В Канаде, Цинциннати и Нью-Йорке тоже сложные условия.

Да, сейчас маловато положительных моментов. Я приехал сюда пораньше, чтобы постараться как можно лучше подготовиться и дать себе шанс успешно выступить. Конечно, я понимаю, что мог бы лучше справиться.

Наверное, дело в сочетании факторов. Конечно, если больше времени проводить в жарких и важных условиях, это, безусловно, поможет. Матчи в таких условиях тоже. Питался я хорошо, много пил. Я знал, что будет влажно. Может, я мог бы поесть побольше. Но вообще я не уверен.

Что касается подготовки за пределами корта и на тренировочном корте, об этом тоже нужно подумать, понять, могу ли я делать еще что-то, возможно, другие виды тренировок, ставить их в жару, в 3-4 часа, а не в 10 утра, когда не так влажно, не так жарко, не так эффективно».

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