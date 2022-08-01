Горан Иванишевич: «Джокович всегда повторял, что хочет выиграть 30 «Больших шлемов». Он будет играть еще пять лет, и у него будет возможность это сделать»

Горан Иванишевич рассказал о желании Новака Джоковича выиграть 30 «Больших шлемов». Сейчас у серба 21 титул на «Шлемах», у Рафаэля Надаля – 22.

«Я впервые поговорил с Джоковичем, когда ему было девять лет. Но работать вместе мы начали, когда ему исполнилось 13. Уже 18 лет мы сотрудничаем друг с другом – это большой срок.

Он всегда повторял, что хочет выиграть 30 «Больших шлемов». Он будет играть еще пять лет, и у него будет возможность это сделать. Если все сложится именно так, то это даст ему преимущество над Надалем.

Еще до того, как я начал снова работать с Новаком, я сказал, что у него и Рафы будет больше «Шлемов», чем у Федерера. Если они здоровы, их ничего не остановит. Думаю, они продолжат побеждать».

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