Горан Иванишевич: «Джокович не хочет делать прививку, но никогда не говорил другим не вакцинироваться. Неправильно объявлять его лидером, плохо влияющим на людей»

Тренер Новака Джокович Горан Иванишевич ответил, сколько «Больших шлемов» серб способен выиграть за карьеру.

– Если бы 10 лет назад кто-то сказал, что они оба превзойдут Федерера, то ему не поверили бы. Еще до прихода в команду Новака я говорил, что у них с Надалем будет больше титулов на «Больших шлемах», чем у Роджера, и теперь это сбывается.

Трудно сказать, сколько он выиграет в итоге, сейчас его не пускают на US Open... Хорошая новость, что в Австралии отменили обязательную вакцинацию, но правительство должно отменить трехлетний запрет на въезд... Возможно, все будет в порядке. Если он будет здоров, не знаю, каким окажется результат.

– Вы предлагали ему все-таки привиться?

– Я его уважаю и ценю, он принял решение, которое не изменит. Неправильно объявлять его лидером, плохо влияющим на людей. Он не хочет делать прививку, вводить ее в свой организм, но он никогда не говорил другим не вакцинироваться. Я уважаю и поддерживаю его решение.

Я надеюсь, что эти правила отменят, люди заразились в Австралии, на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне», и в итоге ничего. Здесь столько противоречий, я сделал прививку, для меня это не проблема, но... Нас терроризируют уже два с половиной года, когда заражаешься, на тебя смотрят как на больного чесоткой, выгоняют тебя и команду. Мы оказались на стене позора.

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