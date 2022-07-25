Горан Иванишевич: «Джокович не хочет делать прививку, но никогда не говорил другим не вакцинироваться. Неправильно объявлять его лидером, плохо влияющим на людей»

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Тренер Новака Джокович Горан Иванишевич ответил, сколько «Больших шлемов» серб способен выиграть за карьеру.

– Если бы 10 лет назад кто-то сказал, что они оба превзойдут Федерера, то ему не поверили бы. Еще до прихода в команду Новака я говорил, что у них с Надалем будет больше титулов на «Больших шлемах», чем у Роджера, и теперь это сбывается.

Трудно сказать, сколько он выиграет в итоге, сейчас его не пускают на US Open... Хорошая новость, что в Австралии отменили обязательную вакцинацию, но правительство должно отменить трехлетний запрет на въезд... Возможно, все будет в порядке. Если он будет здоров, не знаю, каким окажется результат.

– Вы предлагали ему все-таки привиться?

– Я его уважаю и ценю, он принял решение, которое не изменит. Неправильно объявлять его лидером, плохо влияющим на людей. Он не хочет делать прививку, вводить ее в свой организм, но он никогда не говорил другим не вакцинироваться. Я уважаю и поддерживаю его решение.

Я надеюсь, что эти правила отменят, люди заразились в Австралии, на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне», и в итоге ничего. Здесь столько противоречий, я сделал прививку, для меня это не проблема, но... Нас терроризируют уже два с половиной года, когда заражаешься, на тебя смотрят как на больного чесоткой, выгоняют тебя и команду. Мы оказались на стене позора.

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