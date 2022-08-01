Де Минаур после победы в Атланте: «Приятно выиграть шестой титул. Немногим это удавалось, поэтому чувствую себя прекрасно»

Алекс де Минаур прокомментировал победу над Дженсоном Бруксби в финале турнира в Атланте. Австралиец победил 6:3, 6:3 и взял шестой титул в карьере.

«Я хотел бы поблагодарить публику, – сказал де Минаур на церемонии награждения. – Вы, ребята, были потрясающими. Я не местный, но благодаря вам чувствовал себя таковым, так что очень ценю вашу поддержку.

Здорово выиграть еще один титул – это уже шестой в моей коллекции. Это приятно. Немногим это удавалось, поэтому чувствую себя прекрасно. Также я доволен своей игрой. Я проделал большую работу, поэтому приятно видеть, что она дает результат.

Я знал, что это будет тактический, больше шахматный матч. Мы оба в хорошем смысле хитрые игроки, умеем адаптироваться, так что матч получился таким, каким я ожидал. Рад, что мой план на игру сработал, но было тяжело. Все могло сложиться иначе, и хотя на табло было 3:3, было очень нервно».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе