Берреттини о том, как отыграл сет и ушел с 1:5 на тай-брейке: «Иногда теннис такой. Это безумный спорт. Я думал, мне конец»

прокомментировал камбэк против Педро Мартинеса в четвертьфинале в Гштааде. Итальянец уступал 0:1 по сетам и проигрывал 1:5 на тай-брейке второго, но в итоге победил – 3:6, 7:6, 6:1.

Берреттини одержал 11-ю победу подряд.

«Иногда теннис такой. Это безумный спорт. При счете 1:5 я думал, что мне конец. Но потом провел два хороших розыгрыша, счет стал 3:5, и я подумал: «Давай постараемся».

Не думаю, что я провел свой лучший матч, но иногда важно победить, не показывая хорошей игры. Мне удалось найти что-то внутри себя, и я очень рад, что прошел дальше».

В полуфинале Берреттини сыграет с , в личных встречах с которым ведет 3:2.

«У Доминика невероятная карьера. Он чемпион «Большого шлема», но получил травму, а сейчас возвращается.

Я видел кусочек его матча, и его уровень снова высокий. С ним будет сложно. У нас всегда были отличные матчи, и завтра тоже будет хороший».

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