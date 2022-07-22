Тим о первом полуфинале с мая-2021: «Конечно, не все мне понравилось. Например, я не смог подать на сет, а потом и на матч»

Экс-третья ракетка мира прокомментировал выход в полуфинал в Гштааде. Он обыграл Хуана Пабло Варильяса со счетом 6:4, 6:3 и вышел в первый полуфинал с мая-2021.

«Вчера я провел очень хороший матч, а сегодня закрепил эту победу. Это шаг в правильном направлении.

Конечно, не все мне понравилось. Например, я не смог подать на сет, а потом и на матч. Но, конечно, это нервы.

Для меня это первый полуфинал за полтора года, и это очень важно. Мне очень нужны очки, чтобы подняться в рейтинге. Так что в первом и второv сетах включились нервы. Я рад, что в итоге смог сделать брейки и довести матч до победы.

Когда на прошлой неделе я приехал в Баштад, то не ожидал, что дойду до четвертьфинала там и до полуфинала здесь. Это очень здорово, и я доволен прогрессом».

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