Тим о выходе в четвертьфинал в Гштааде: «Мне нужно набирать очки, поэтому каждая победа сейчас – это что-то особенное»

Доминик Тим прокомментировал победу над Федерико Дельбонисом во втором круге в Гштааде. Австриец победил 7:6, 6:3 и вышел в четвертьфинал на втором турнире подряд.

«Каждая победа сейчас очень важна, и я получаю так много энергии от своего бокса. Они тоже понимали, что первый сет сегодня был ключевым. Я дошел до четвертьфинала в Баштаде и очень хотел сделать это здесь, в Гштааде.

Я снова выиграл два матча, и для меня это очень много значит. Мне нужно набирать очки, поэтому каждая победа сейчас – это что-то особенное.

Ключевым моментом сегодня стал отыгранный сетбол. Думаю, я хорошо играл весь матч. Я контролировал ситуацию в первой партии, но потом не подал на сет и игра стала равной. Федерико может играть очень хорошо, особенно на высоте. Так что эти два сетбола и победа на тай-брейке все решили».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе