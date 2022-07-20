Гамбург (ATP). 2-й круг. Чорич играет с Грикспором, Каррено-Буста встретится с Молчаном

Пабло Каррено-Буста сыграет с Алексом Молчаном во втором круге турнира в Гамбурге.
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Hamburg European Open
Гамбург, Германия
18 – 24 июля 2022
ATP 500
Призовой фонд – 1 770 865 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 21 июля, 03.00
- Дата проведения
- 21 июля, 03.00
Франсиско Серундоло (Аргентина) – Не определен
- Дата проведения
- 21 июля, 03.00
- Дата проведения
- 20 июля, 12.10
- Дата проведения
- 20 июля, 15.30
- Дата проведения
- 20 июля, 17.00
- Дата проведения
- 20 июля, 19.00
- Дата проведения
- 21 июля, 03.00
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