Гамбург (ATP). 2-й круг. Чорич играет с Грикспором, Каррено-Буста встретится с Молчаном

Пабло Каррено-Буста сыграет с Алексом Молчаном во втором круге турнира в Гамбурге.

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Hamburg European Open

Гамбург, Германия

18 – 24 июля 2022

ATP 500

Призовой фонд – 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг