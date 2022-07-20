Гамбург (ATP). 2-й круг. Чорич играет с Грикспором, Каррено-Буста встретится с Молчаном

Теги результаты ATP Hamburg European Open Теннис

Пабло Каррено-Буста сыграет с Алексом Молчаном во втором круге турнира в Гамбурге.

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Hamburg European Open

Гамбург, Германия

18 – 24 июля 2022

ATP 500

Призовой фонд – 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Аслан Карацев (Россия) Даниэль Элахи Галан (Колумбия)
Дата проведения
21 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Фабио Фоньини (Италия) Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
21 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Не определен
Дата проведения
21 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Борна Чорич (Хорватия) Тэллон Грикспор (Нидерланды)
6:3|2:0
Дата проведения
20 июля, 12.10
Онлайн матча

 

Пабло Каррено-Буста (Испания) Алекс Молчан (Словакия)
Дата проведения
20 июля, 15.30
Онлайн матча

 

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) Йозеф Ковалик (Словакия)
Дата проведения
20 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Дата проведения
20 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Филип Краинович (Сербия)
Дата проведения
21 июля, 03.00
Онлайн матча

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