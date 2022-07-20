Макинрой о последствиях успеха: «На ум приходит Наоми Осака. Очень жаль видеть, что у такого хорошего человека наступают такие тяжелые времена»

Семикратный чемпион «Больших шлемов» считает, что молодые игроки должны быть лучше подготовлены ко взрослой жизни.

«Я пытаюсь объяснить родителям в своей теннисной академии, что дети должны ходить в школу, но многие переходят на домашнее обучение, и я с этим не согласен. Дети чувствуют себя более изолированными. На них оказывают огромное давление, а это плохо для ребенка.

Я считаю, что нужно развивать детей и помогать им преодолевать трудности, связанные с самостоятельностью, ее осознанием, необходимостью прикладывать усилия.

Родители должны лучше понимать, что делают для своих детей, и уметь помогать им. Нужно быть родителями. Слишком часто родители пытаются прожить жизнь за своих детей. И в итоге делают вещи, которые я считаю вредными для детей.

И иногда, даже когда они добиваются успеха, они не достаточно зрелые или не хотят разбираться с последствиями этого успеха.

На ум приходит , она добилась успеха в очень молодом возрасте и была как бы в коконе. И у нее не было возможности вырасти как человек. Я ее не знаю, это просто предположение.

Понятно, что она интроверт, она об этом говорила, она застенчивая. В каком-то смысле это ее захлестывает. И поэтому очень жаль видеть, что у такого хорошего человека наступают такие тяжелые времена, у человека, который во многом успешен.

Это говорит о том, что нам нужно внимательнее относиться к этим вещам. И если мы, бывшие игроки, можем как-то помочь, то важно попытаться дать совет, чтобы им было легче справиться».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе