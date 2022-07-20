Макинрой о последствиях успеха: «На ум приходит Наоми Осака. Очень жаль видеть, что у такого хорошего человека наступают такие тяжелые времена»

Теги Джон Макинрой ATP WTA Наоми Осака Теннис

Семикратный чемпион «Больших шлемов» Джон Макинрой считает, что молодые игроки должны быть лучше подготовлены ко взрослой жизни.

«Я пытаюсь объяснить родителям в своей теннисной академии, что дети должны ходить в школу, но многие переходят на домашнее обучение, и я с этим не согласен. Дети чувствуют себя более изолированными. На них оказывают огромное давление, а это плохо для ребенка. 

Я считаю, что нужно развивать детей и помогать им преодолевать трудности, связанные с самостоятельностью, ее осознанием, необходимостью прикладывать усилия.

Родители должны лучше понимать, что делают для своих детей, и уметь помогать им. Нужно быть родителями. Слишком часто родители пытаются прожить жизнь за своих детей. И в итоге делают вещи, которые я считаю вредными для детей.

И иногда, даже когда они добиваются успеха, они не достаточно зрелые или не хотят разбираться с последствиями этого успеха.

На ум приходит Наоми Осака, она добилась успеха в очень молодом возрасте и была как бы в коконе. И у нее не было возможности вырасти как человек. Я ее не знаю, это просто предположение.

Понятно, что она интроверт, она об этом говорила, она застенчивая. В каком-то смысле это ее захлестывает. И поэтому очень жаль видеть, что у такого хорошего человека наступают такие тяжелые времена, у человека, который во многом успешен.

Это говорит о том, что нам нужно внимательнее относиться к этим вещам. И если мы, бывшие игроки, можем как-то помочь, то важно попытаться дать совет, чтобы им было легче справиться».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные